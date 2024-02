Narni, festa per i 107 anni di Domenica Bernetti: «Grazie per i tuoi racconti»

Grande festa a Narni per un compleanno davvero particolare. Gioia per la donna più longeva del territorio narnese: Domenica Bernetti ha compiuto 107 anni nella giornata odierna. «Grazie per i tuoi racconti, pagine di storia vissuta che arricchiscono tutti noi. Grazie per l’esempio che sei di gentilezza, forza e determinazione, per i valori e per i sani e saggi principi che ci hai trasmesso attraverso i racconti della tua vita, a noi e per le nuove generazioni. Meravigliosamente descritti, con la tua memoria ferrea e con la tua capacità unica di farceli realmente vivere. È stato un vero privilegio ascoltarti», il commento dell’assessore Silvia Tiberti, presente nell’occasione in compagnia del vescovo Francesco Antonio Soddu.

