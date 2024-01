Narni: frontale all’alba. Ferito dipendente Ast, è in prognosi riservata

Incidente stradale all’alba di lunedì a Narni, in località Madonna Scoperta. Si sarebbe trattato di un frontale fra due autovetture. I rispettivi conducenti – uomini – sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Uno dei due è stato dimesso poco dopo gli accertamenti, l’altro invece – un dipendente Ast-Arvedi 42enne e residente nel Narnese. A.A. le iniziali – ha riportato lesioni più serie: è stato ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e, per i rilievi e la gestione della viabilità, i carabinieri della Compagnia di Amelia.

