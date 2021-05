Narni, migrante trova portafogli mentre chiede l’elemosina e lo porta ai carabinieri

Giovedì mattina si è presentato al comando stazione dei carabinieri di Narni Scalo. In mano aveva il portafoglio – con dentro circa 60 euro – che poco prima, di fronte al supermercato Gala, aveva raccolto da terra. Qualcuno se lo era perso ma il suo bel gesto ha consentito ai militari dello scalo di risalire alla giovane proprietaria, che così ha potuto tornare in possesso del portafoglio e del suo contenuto. Protagonista della vicenda è un giovane di nazionalità straniera, in Italia come richiedente asilo, solito stazionare nei pressi del supermercato di via Tuderte per chiedere le elemosina. Il ragazzo, quando ha notato il portafoglio a terra, non ci ha pensato su due volte ed è andato al comando dell’Arma. Alla fine sembra sia stato ricompensato con una piccola mancia, meritata.

Condividi questo articolo su