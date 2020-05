Narni, i vandali ripartono prima di tutti

Non una bella ripartenza sul piano del decoro per Narni, quella post lockdown, visto che ignoti – ‘armati’ di vernice spray – hanno pensato bene di sporcare alcuni muri del centro storico cittadino anche con bestemmie e disegni osceni. A denunciare l’accaduto è Luca Tramini, capogruppo del M5s in consiglio comunale.

La denuncia

«Dopo i primi sprazzi di normalità – afferma Tramini – la città si risveglia ferita. Una realtà come Narni che ora più che mai, come tutta Italia, deve pensare a ripartire ed ha davanti davanti a sé una sfida importante che passa anche per il turismo, non può permettersi comportamenti del genere. Anche perché sembrano provenire dai soliti ‘volti noti’, soggetti che hanno continuato sempre a girare, anche quando c’era il lockdown. Anzi alcuni graffiti, secondo alcune segnalazioni, sono proprio apparsi nel periodo più ferreo di lockdown. Crediamo che sia ora di dare un taglio netto con queste realtà – conclude l’esponente del M5s – soprattutto in un momento come questo che serve l’aiuto di tutti per ripartire. In ogni caso verrà segnalato tutto alle autorità competenti e chiediamo immediatamente la pulizia di queste oscenità dai muri della nostra Narni».