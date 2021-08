Narni, il Circolo della Spada inaugura la nuova sala e la stagione agonistica

Il Circolo della Spada di Narni inaugura la sua sede presso la sala scherma ‘Carlo Carnevali’ con un ritardo di quasi un anno a causa delle restrizioni Covid. «La lunga tradizione narnese della scherma – spiega una nota del Circolo -, portata avanti negli anni con numerosi successi, continua con entusiasmo sempre maggiore. Grazie al nuovo Circolo, formato da volenterosi appassionati e da tanti giovani atleti, il 1° settembre alle ore 18.30 presso la palestra di San Girolamo, si terrà l’inaugurazione della sala e della stagione agonistica in presenza di autorità della Federazione Italiana Scherma e del Coni, oltre alla maestra Cristiana Cascioli

La serata sarà dedicata anche a Carlo Carnevali, a cui la sala è intitolata, personaggio narnese di spicco della scherma internazionale, fino a diventare CT della nazionale di Scherma. L’inaugurazione terminerà in piazza dei Priori dove, alle ore 22, in collaborazione con l’Ente Corsa all’Anello e grazie alla Fondazione Carit, i giovani atleti presenteranno un’esibizione teatralizzata dal titolo ‘Le spade raccontano’. Dai primi di settembre – conclude il Circolo della Spada di Narni – la sala aprirà inoltre le proprie porte per riprendere l’attività sportiva. Chiunque fosse interessato, avrà la possibilità di provare gratuitamente per due settimane».

