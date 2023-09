Narni: incidente mortale a Montoro. Disposta l’autopsia

Verrà affidato nella giornata di mercoledì, dal pubblico ministero Barbara Mazzullo, l’incarico al dottor Massimo Lancia per eseguire l’autopsia sulla salma di Ivana Quondam, la 76enne di Montoro (Narni) che sabato ha perso la vita in seguito al grave incidente stradale accaduto nei pressi del cimitero della frazione narnese. L’esame medico legale verrà eseguito fra mercoledì e giovedì presso l’azienda ospedaliera di Perugia. Il fascicolo aperto dall’autorità giudiziaria vede indagato un 19enne di origini romene residente a Terni, conducente della vettura – una Citroen C3 – finita contro la Fiat 500 vecchio modello su cui viaggiavano la donna e, al volante, il marito 80enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Dopo l’autopsia, l’autorità giudiziaria potrà concedere il nulla osta per i funerali della 76enne, la cui scomparsa ha destato profondo cordoglio nell’intera comunità narnese.

