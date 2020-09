Narni, la musica di MariGhela nel primo album autoprodotto

C’è una nuova proposta nel panorama musicale umbro: esce infatti ‘Samurai’, il primo album interamente autoprodotto da MariGhela (al secolo Marighela Fiaschini), cantante emergente e artista poliedrica di Narni. Dalla scrittura semplice di un testo all’arrangiamento totale, dalla composizione, esecuzione, o incisione alla produzione finale, le sue capacità tecniche le permettono di uscire completamente da sola, sia come cantante-solista che come produttrice ed etichetta del progetto elettronico di 11 brani.

Come nasce l’album

Gli stessi brani sono il frutto del suo percorso dal 2015 ad oggi e – si legge nella presentazione dell’album – rappresentano «una sorta di viaggio, la ricerca mirata ad una consapevolezza e ad una completezza sempre maggiore nel mondo della musica in generale così come in quello della vita. Un viaggio che, iniziato, non trova fine». Artista poliedrica, MariGhela ha collaborato con vari artisti italiani nella produzione di tre videoclip e ama la musica in tante forme diverse. Oltre la voce suona il piano, l’ukulele e il sassofono.

Dice di lei

«Amo tanti generi e tanti generi mi hanno ispirata. Figuriamoci quante band, o quante voci. Tutta la musica é bella, purché arrivi. Amando stili diversi, nel corso della mia vita le influenze musicali si sono famelicamente alimentate a vicenda, in ogni direzione. Ad ogni nuovo genere, una nuova ricerca. Ad ogni nuova voce, un nuovo studio da interpretare. Amo il mondo della black music, dal blues a tutta l’evoluzione che ha avuto nel corso del tempo, in poche parole, il crescendo della sua evoluzione stilistica, dove tutto si mescola e si rinnova. Diciamo mi lascio ispirare dal vecchio e dal nuovo trovando la mia forma migliore».