Narni, ‘La Valletta’: inizia la nuova era. C’è il maestro Cotogni

Ci siamo. Tutto pronto a Narni per la nuova era del centro sportivo ‘La Valletta’: martedì 10 gennaio il via alle attività con la rinnovata associazione sportiva legata al mondo del tennis. In testa c’è lo storico maestro del territorio provinciale – nonché maestro nazionale -, Paolo Cotogni.

Il team

Con lui ci saranno altre due figure professionali ben note, vale a dire il maestro Fabio Moscatelli – anche lui nazionale – e l’istruttore Fit Riccardo Ricci. L’assessore allo sport Alessia Quondam Luigi evidenza di aver «accolto positivamente la notizia che la pratica del tennis, storicamente legata a questo luogo continui, e che i tanti affezionati possano proseguire o intraprendere l’attività sportiva non solo vista come tale, ma anche come momento di aggregazione e utilità sociale». Open day fissato dalle 16 alle 19 presso i campi coperti: «L’invito è aperto a tutti, all’insegna dell’inclusione e della promozione dello sport del tennis, storicamente un fiore all’occhiello del territorio Narnese».