Narni: le otto frazioni si sfidano a bocce, biliardino e biliardo

Sfide a biliardo, biliardino e bocce. Curioso confronto in arrivo per le otto di frazioni di Narni in occasione del Triaballs, in programma sabato 29 e domenica 30 luglio a Montoro: un’iniziativa per rafforzare il senso di comunità e appartenenza al territorio.

Triaballs

Ci sarà il triathlon dei giochi da centro civicoa: ad organizzarlo è l’associazione turistica Pro Montoro, col patrocinio del Comune di Narni. Si sfideranno Real Montoro, La Contesa, I Tre Terzi, Spera Ebbasta- Nera M…a non troppo, I Mistici, Gualdo Forever, Circolo Arci di San Liberato e Vigne. «Sabato sera, ad animare la serata, sarà Mauro Pacelli nella doppia veste di mattatore e dj che introdurrà anche gli ospiti delle serate tra cui Francesco Pettorossi, delegato provinciale della Federazione italiana bocce. Lo stand gastronomico proporrà prodotti tipici locali in versione street food», spiega l’organizzazione. Si inizia alle 19 di sabato.