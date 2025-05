‘Credevo fosse amore’. Questo il nome del corto scritto da Agnese Fratoni della classe 5° F – liceo scienze umane che ha portato al trionfo dell’istituto ‘Gandhi’ di Narni al Rec Film Festival di Rimini.

Il concorso nazionale per cortometraggi si è svolto domenica a Rimini al teatro Tarkovskij. Ad esultare è anche l’assessore regionale Fabio Barcaioli: «Mi congratulo sentitamente per il prestigioso traguardo raggiunto». La selezione ha interessato oltre 250 opere provenienti da tutta Italia. «Quando una scuola umbra riesce a distinguersi in un contesto nazionale di alto livello, l’intera comunità regionale ne trae orgoglio. Traguardi come questi confermano quanto sia importante continuare a investire nella cultura e nell’educazione delle giovani generazioni».

Il cortometraggio sarà utilizzato come spot ufficiale per le manifestazioni che si svolgeranno in Emilia Romagna in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Lo ha annunciato il fondatore e direttore artistico di Amarcort Film Festival e Smart academy, Simona Meriggi.