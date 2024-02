Narni: lo vede masturbarsi in centro e chiama i carabinieri. Denunciato 25enne

Un 25enne originario del Ghana è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Narni per atti osceni in luogo pubblico. La segnalazione, partita da una donna narnese, è scattata nella tarda mattinata di venerdì scorso dopo che aveva notato il giovane masturbarsi in un vicolo del centro storico. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 25enne poco dopo e, dopo averlo identificato e riscontrato che indossava lo stesso abbigliamento con cui era stato visto dalla testimone, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.

