Narni, nuova ‘era’ per la scherma

Si sono messi in gioco per proseguire l’attività e ci sono riusciti. Nuova ‘vita’ a Narni per la scherma grazie all’impegno di alcuni genitori: l’associazione Circolo della Spada è entrato in azione per la ripresa degli allenamenti nella palestra di San Girolamo.

La ‘squadra’

Ciò avviene dopo la sofferta scelta del Circolo Scherma Terni – per anni ha gestito il circolo narnese – di interrompere l’attività sul territorio. La nuova associazione è composta dal presidente Carlo Papi, dal vice Luca Pernazza, dal segretario Luca Di Diodato, dal responsabile della struttura Fabio Madolini e dall’addetta alla comunicazione Roberta Pagliai. Con loro anche Cristiana Cascioli, plurititolata e anche ex campione del mondo: sarà coadiuvata dalla preparatrice atletica Eleonora Venturini. «Tutto ciò – viene specificato – è stato possibile grazie all’amministrazione comunale che, nelle persone dell’assessore Lorenzo Lucarelli e al dirigente Pietro Flori, ha messo a disposizione dell’associazione la palestra di San Girolamo appunto. Oggi la palestra è diventata una struttura sportiva confortevole e sicura sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello del Covid-19, per il quale è stato attivato un rigido protocollo. In un periodo tanto difficile il Circolo della Spada Narni ha voluto offrire un servizio alla comunità narnese (e non solo), mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e soprattutto la grande voglia di fare».

«Bel segnale di speranza»

«Siamo felici – commenta l’assessore Lucarelli – di aver contribuito alla ripartenza del circolo scherma a Narni, grazie a chi si è speso per questo, agli sponsors, la riapertura di un centro sportivo in questo periodo è un bel segnale di speranza e di ripartenza ma soprattutto il modo per dare seguito ad una tradizione importante della scherma a Narni. Lo dovevamo ai ragazzi appassionati e a Carlo Carnevali grande uomo e grande sportivo narnese” afferma l’assessore Lucarelli Lorenzo. L’associazione invita tutti i ragazzi curiosi ad approfittare della possibilità di provare l’attività gratuitamente per 15 giorni e a tutti coloro che ne hanno voglia a sostenere questo progetto acquistando la tessera per diventare ‘Amico della scherma’».