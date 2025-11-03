Una rapina in casa con la giovane coppia residente, sequestrata dai malviventi. Poco trapela – per ora – su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica in un’abitazione di Narni, zona Scogliara, e riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘. Di certo c’è che le vittime dell’assalto hanno vissuto momenti di autentica paura ma, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche nell’accaduto. Concluso il ‘lavoro’, i rapinatori sarebbero poi fuggiti dalla scena con il bottino. Indagini in corso da parte dei carabinieri che, dopo la denuncia sporta dalle vittime, puntano a ricostruire ogni dettaglio e a risalire ai responsabili. In aggiornamento