Narni, San Liberato: cinghiale cade nel canale e i vigili del fuoco lo salvano

Intervento dei vigili del fuoco di Amelia, giovedì pomeriggio a San Liberato di Narni, per salvare un grosso cinghiale – del peso di circa 80 chili – scivolato nel canale che collega il lago della frazione narnese con le turbine del polo idroelettrico. Le pareti del canale, in cemento armato, lisce e inclinate, non consentivano all’animale di uscire dalle acque. Così il personale del 115 è entrato in azione: «Visibilmente provato – spiegano dal comando provinciale di Terni – l’animale, mediante l’ausilio di aste e getti d’acqua, è stato indirizzato verso la parete dove c’è uno sgrigliatore, con il quale si è riusciti a recuperarlo ed a portarlo fino al canale di scolo». Una volta in salvo, il cinghiale è stato liberato in un’area boscata.

