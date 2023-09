Narni Scalo: la classe 1973 si ritrova a cena nel segno dell’amicizia

LE FOTO

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo anni di attesa è nata l’idea di rivedersi e festeggiare i cinquanta anni dei ragazzi e ragazze della mitica classe del 1973, che hanno frequentato le scuole elementari, medie e superiori a Narni Scalo. L’idea parte da Melissa Arbuatti, Chiara Comolli, Samuele Fiorini, Andrea Costantini e Maurizio Antonini che decidono di riunire tutti i compagni di scuola del 1973, creando le condizioni per rivedersi e festeggiare i primi 50 anni. Il 16 maggio 2023 Samuele crea il gruppo WhatsApp che comincia a popolarsi di nomi, recapiti telefonici e foto dei profili di ogni singolo componente, iniziando ad assaporare le prime emozioni di come eravamo e come siamo. Viene fissata per l’incontro la data del 23 settembre al ristorante La Valletta di Narni e dopo mesi di attesa, finalmente scatta l’ora della mitica serata, che vede l’incontro anche di alcuni che si erano allontanati, per vari motivi, da Narni Scalo e che grazie a questa bellissima iniziativa hanno potuto rivedere non solo i luoghi dell’infanzia, ma anche tutti coloro che hanno conosciuto e frequentato in tanti anni di scuola. Rivedersi è stata una vera festa del cuore e dell’anima: risate, tantissime risate, sorprese, meraviglia, stupore e tanto altro – Angelo Giardini, ad esempio, ha curato le foto ed i giochi – hanno caratterizzato una serata a dire poco stupenda, che ha lasciato il segno e che permetterà di potersi rivedere in ogni dove, mantenendo l’unico comune denominatore dell’amicizia e dello stare insieme.