Narni Scalo, venerdì riapre il Centro salute: «Tamponi negativi»

Tamponi con esito negativo e riapertura dalla giornata di venerdì con tutti i suoi servizi. Il sindaco Francesco De Rebotti ha aggiornato il quadro della situazione in merito al Centro salute di Narni Scalo: «Ciò dopo aver provveduto anche alla sanificazione di tutti i locali. Mi permetto di ringraziare gli operatori stessi per lo scrupolo che hanno sempre mostrato nell’utilizzo di ogni dispositivi ed accortezza per garantire il massimo della sicurezza ai cittadini. Cerchiamo tutti, anche col nostro corretto comportamento, di mantenere – chiude il primo cittadino – questo livello di sicurezza accedendo indossando i dispositivi e mantenendo il distanziamento in attesa». La chiusura era scattata mercoledì a causa della positività di due infermieri.

DUE INFERMIERI POSITIVI: CHIUDE IL CENTRO SALUTE