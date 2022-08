Narni: «Senza acqua da 2 giorni e nessuno che interviene»

«Siamo senza acqua potabile dal 3 agosto. Stiamo parlando di circa 25 famiglie che da 2 giorni, in uno dei mesi più caldi dell’anno, si trovano private di un servizio essenziale e di igiene pubblica. È una cosa ridicola in un Paese civilizzato come il nostro». Ha denunciare è il signor Patrizio, residente in strada di Collesecco a Narni.

«Nessuno ci risponde»

«Il problema della carenza dell’acqua in questa zona – racconta il signor Patrizio – è ventennale purtroppo. Circa 4 anni fa l’Aman, società che gestisce il servizio idrico di Narni e Amelia per conto del Sii, ha ripristinato un po’ l’impianto grazie all’utilizzo di un’autobotte che fornisce il ‘bottino’ che porta poi l’acqua potabile nelle nostre abitazioni. Da quello che ho potuto capire, ultimamente qualcosa non ha funzionato nel rifornimento del ‘bottino’, probabilmente un blocco causato dal calcare, e da quel momento non abbiamo più acqua. Stiamo parlando di circa 25 famiglie, tra le quali ci sono anziani e persone malate. Ho provato più volte a contattare sia il Sii che l’Aman, ma le loro risposte sono sempre state: ‘Vedremo’. Ma cosa vedremo? Quanto tempo dobbiamo aspettare per riavere un servizio essenziale? Se non avremo un’immediato ripristino del servizio ci vedremo costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie».