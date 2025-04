Si è svolto lunedì 15 aprile, a Narni, un corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne. Dagli organizzatori, e dalle partecipanti, giunge un ringraziamento al sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, all’assessore alla sicurezza Luca Tramini e alla consigliera comunale Francesca Agostini, «per essere sempre in prima linea per la tutela, e in questo caso la formazione, delle donne sul tema della difesa persona. Soprattutto in un momento storico così particolare e delicato».

