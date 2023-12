Narni, venerdì l’open day della Tarkett: visita della fabbrica aperta ai cittadini

Sarà un venerdì inusuale alla Tarkett di Narni Scalo, una delle principali aziende del Ternano. L’azienda apre le porte dello stabilimento alla cittadinanza ed alle istituzioni locali per l’open day a partire dalle 10. «L’evento, in collaborazione con il Comune di Narni, è stato pensato per condividere i principi di sostenibilità ed economia circolare che contraddistinguono ogni giorno il lavoro dell’azienda che a Narni produce pavimenti in linoleum, un materiale completamente naturale, sostenibile e salubre», viene sottolineato.

Le visite

Al mattino alle 10.30 via con la visita della fabbrica a cui parteciperanno anche il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, gli assessori della sua giunta e le istituzioni locali. Nel pomeriggio, alle 15.30, è prevista una seconda visita aziendale sempre aperta a tutta la cittadinanza e anche i familiari dei dipendenti di Tarkett. «Per una migliore organizzazione è consigliabile comunicare il proprio nominativo, un recapito telefonico, il numero dei partecipanti e la preferenza del turno (mattina ore 10.30 o pomeriggio ore 15.30) contattando il numero 0744747212 o 07447551 o scrivendo a [email protected]».