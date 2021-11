Natale a Perugia, ‘L’Ast Christmas’: maxi videomapping albero

Più di 30 mila metri quadrati di tetti interessati per il maxi progetto di videomapping che coinvolgerà Perugia nel periodo natalizio. Si chiama ‘L’Ast Christmas’ e non è altro che un grande albero di Natale che sarà proiettato sulla città: è stato ideato e prodotto dall’azienda Atmo in collaborazione con Orizzonte Nove. Sarà possibile ammirarlo tutti i giorni dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle 17.30 alle 23.

L’idea e l’omaggio

L’iniziativa è stata presentata venerdì: «Questo progetto lo abbiamo fortemente voluto – le parole del sindaco Andrea Romizi – per arricchire la già importante offerta attrattiva che la nostra città ogni anno realizza in occasione delle festività natalizie. Rappresenta un luminoso segnale di rinascita e ripartenza oltre che un significativo omaggio a un indimenticabile artista della nostra città come Gerardo Dottori che è stato tra i protagonisti assoluti del futurismo». Per osservarlo nella sua interezza sarà necessario raggiungere la sommità di Porta Sole, il quartiere posizionato al vertice più alto del centro storico.

Spettacolo

La proiezione riguarda i tetti di corso Garibaldi con tanto di accompagnamento musicale che seguirà la narrazione di immagini tratte dai dipinti di vari cicli pittorici di Gerardo Dottori, la cui selezione è stata elaborata con gli Archivi Gerardo Dottori. «L’originalissimo progetto che ci ha candidato la città di Perugia – il commento dell’assessore regionale al turismo Paola Agabiti – non poteva che essere attenzionato dalla Regione Umbria perché si inserisce perfettamente all’interno delle nostre politiche di valorizzazione degli attrattori culturali che sono già protagonisti, in questi giorni, di un’intensa campagna di comunicazione volta a favorire un incremento di flussi turistici, durante le prossime festività natalizie, che tutti gli operatori del settore auspicano fortemente». Una sorta di incipit al progetto L’albero sui tetti sarà presente attraverso un altro videomapping avente per tema le natività di Gerardo Dottori sulla facciata di Palazzo dei Priori e in particolare sul lato che si affaccia sulla Fontana Maggiore e la Cattedrale di San Lorenzo.

Terzo maxi albero

«Non c’è il due senza il tre. Ovvero, dopo l’ormai famoso esulta Gabriele Giottoli, assessore comunale al turismo – e monumentale albero di Natale di Gubbio e quello altrettanto monumentale realizzato a partire dal 2019 dal Comune di Castiglione del Lago sulle acque del Lago Trasimeno, arriva in Umbria un terzo albero di Natale da Guinness. A questi si aggiunge l’originale albero di Deruta con protagonista il tema della ceramica. Ci auguriamo, peraltro, di poter collaborare attivamente con le altre Città umbre per creare un vero e proprio prodotto turistico integrato capace di stimolare l’attenzione dei turisti ai nostri territori». Presente anche Francesca Duranti, vicepresidente degli archivi Gerardo Dottori: «Appena abbiamo appreso della volontà di dare vita a questo progetto ci siamo attivati per offrire il nostro contributo alla direzione artistica scegliendo una selezione di capolavori del maestro dell’aeropittura futurista, che vanno da quelli conservati nel museo civico di Palazzo della Penna a Perugia, al tema degli astri, fino alle natività. A corredo dell’evento. verrà esposto presso la sala Walter Binni (ex chiesa Sant’Angelo della Pace) un reprint di documenti sull’idea del faro luminoso ideato da Dottori».