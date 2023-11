Natale Terni, villaggio Babbo Natale da 100 mila euro: via libera alla Eventi.com

di S.F.

Non solo il lavoro sulle luminarie da oltre 120 mila euro. La Eventi.com di Andrea Barbarossa si occuperà anche dell’allestimento del villaggio di Babbo Natale – i fondi li ha messi la fondazione Carit – in piazza Europa: c’è la formale aggiudicazione dell’appalto con firma del dirigente Andrea Zaccone. L’importo complessivo è di 98.820 euro e, come noto, il tutto partirà dall’8 dicembre salvo variazioni: la società si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso dell’1,02% ed una cifra netta di 81 mila euro. In ballo c’era la progettazione esecutiva e la realizzazione, anche per il villaggio d’amore a San Valentino (previsto in questo caso dal 20 gennaio al 28 febbraio 2024). Per quel che concerne il trenino da 13 mila euro a gestirlo – la somma è per noleggio e conducente – sarà Busitalia.