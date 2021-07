Navette Terni-Cascata, il servizio non parte: «Poche prenotazioni»

La partenza del servizio era stata annunciata per il weekend del 3 e 4 luglio: parcheggio ‘logistico’ in zona Staino – per le auto dei turisti – e collegamento in navetta con la Cascata delle Marmore, con agevolazioni per chi acquista online il biglietto di ingresso. Una modalità parzialmente nuova, finalizzata anche a costruire qualche opportunità turistica in più per la città di Terni. In campo il Comune e Vivaticket. Domenica mattina, però, l’area dello Staino era vuota – nessun veicolo di turisti parcheggiato lì – e delle navette neanche l’ombra. A spiegare la situazione è l’assessore comunale al turismo, Elena Proietti: «In accordo con Vivaticket si è deciso di posticipare l’avvio del servizio, in ragione dell’esiguo numero di prenotazioni online di biglietti, 120, che avrebbero reso antieconomica l’attuazione. In base ai numeri odierni degli accessi alla Cascata, i parcheggi disponibili nell’area del sito sono stati ritenuti ampiamente sufficienti. In ogni caso siamo assolutamente pronti ad avviare il progetto-navette nei prossimi giorni, appena i numeri lo consentiranno». Si tratta di un servizio che non prevede la costanza presenza di personale allo Staino: la vendita dei biglietti viene monitorata con attivazione delle navette – almeno così dovrebbe andare – appena c’è la capienza massima raggiunta nei parcheggi dell’area cascata.

Condividi questo articolo su