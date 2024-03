Nel flacone della flebo c’è una mosca morta. Lotto ritirato, indagini

Una mosca all’interno di un flacone di soluzione fisiologica di 100 ml, sigillato, di quelli utilizzati per somministrare flebo ai pazienti. La scoperta è stata fatta sabato all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno e immediato è stato il ritiro, da parte della Usl Umbria 2, dell’intero lotto di flaconi (24AB034 con scadenza dicembre 2026) in tutte le strutture dell’azienda sanitaria. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Ilaria Bosi. Ad accorgersi della situazione è stato un operatore dell’ospedale che stava preparando il flacone in vista della somministrazione in un reparto dell’area medica del ‘San Giovanni Battista’. Il fatto è stato subito posto all’attenzione della direzione del nosocomio e quindi della Usl2 e della direzione regionale sanità. Scontate le verifiche a tappeto, a 360 gradi, sull’intero territorio regionale e, probabilmente, anche fuori dai confini dell’Umbria.

