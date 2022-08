Guardea di nuovo in lotta con gli incendi: «Case circondate dalle fiamme»

Agosto inizia subito nel segno degli incendi. Diverse squadre dei vigili del fuoco di Terni, Amelia ed Orvieto sono impegnate dal primo pomeriggio di lunedì a Guardea e Lugnano in Teverina per roghi boschivi. Sul posto ci sono diversi mezzi aerei. Negli scorsi giorni il 115 è rimasto a lungo al lavoro per domare due situazioni molto problematiche, una proprio a Guardea e l’altra a Montecchio.

«Abitazioni private circondate dalle fiamme»



Alle 17 l’amministrazione guidata dal sindaco Giampiero Lattanzi informa che la situazione a Guardea è «di nuovo drammatica. Impegnati tre elicotteri Erickson, in arrivo Canadair. Colle dell’Asinello ed abitazioni private circondate dalle fiamme».

Seguono aggiornamenti

IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO