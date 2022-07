Nell’armadio ci sono 100 mila euro di droga

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa un chilo di cocaina e 200 grammi di mannite da taglio, oltre a 55 grammi di hashish, bilancini di precisione e un coltello. La scoperta è stata fatta all’interno di un’abitazione nel comune di San Giustino, dove la droga era stata nascosta dentro ad un armadio. La stima è che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro. L’uomo è stato tradotto in carcere, a Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su