‘Nero su Bianco’ guarda alle elezioni del 2024

Elezioni amministrative in Umbria: a destra la sconfitta di Terni mescola ancora di più le carte in vista delle regionali e comunali del 2024. Questo il tema centrale del talk show ‘Nero su Bianco’, condotto dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedì 6 giugno alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). In studio con De Bai ci saranno l’ex senatore Maurizio Ronconi (già coordinatore regionale Udc), Francesco Maria Ferranti (consigliere comunale Terni, Forza Italia) e Paolo Alunni Pistoli (coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Terni). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

