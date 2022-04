Neve fra Spoleto e Terni: qualche disagio per la viabilità

Pomeriggio – quello di sabato – nel segno della neve in diverse zone montuose dell’Umbria. È il caso del valico della Somma, lungo la Flaminia fra Terni e Spoleto, dove le precipitazioni non sono state consistenti ma sufficienti per creare qualche disagio alla viabilità. Si segnalano infatti un mezzo pesante intraversato, ma che non ha creato problemi alla circolazione, ed alcune auto in panne. Situazioni presto risolte con l’ausilio della polizia Stradale di Terni e dell’Anas, quest’ultima intervenuta con i mezzi tecnici per ripristinare le condizioni di sicurezza e spargere il sale lungo la carreggiata. L’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali permane fino al 15 aprile.

Maltempo nel Perugino

Nel Tifernate, la Stradale è stata impegnata nel corso della notte fra venerdì e sabato lungo la E45, in particolar modo sul valico Verghereto-Canili e al confine nord umbro-marchigiano, dove si sono verificate forti nevicate. Sabato mattina, invece, le pattuglie hanno monitorato la situazione a Colfiorito e lungo il raccordo di Passignano sul Trasimeno dove era stata segnalata una forte grandinata. Non sono state comunque rilevate particolari criticità.