Meteo, avviso Prociv: previste nevicate in Umbria sopra i 500 m.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse è del dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri e riguarda le prossime ore: «Dalle prime ore di domani, sabato 2 aprile, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla notte di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise». Già da metà settimana la situazione è andata in peggioramento sul territorio regionale.

