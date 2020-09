«Niente domande in italiano, sennò i giornalisti se ne accorgono»

di P.C.

In effetti, era sembrato strano che il giocatore, dopo un esame di italiano, non avesse rilasciato alcuna dichiarazione, magari in italiano, ai tanti giornalisti che lo aspettavano: dopotutto, per uno come lui che ha affrontato platee mediatiche ben diverse, dovendo spiegare vittorie e sconfitte, poteva essere un problema gestire un gruppetto di giornalisti perugini? La risposta arriva fra le righe delle intercettazioni ambientali operate dalla procura della Repubblica e dalla Guardia di finanza: «Se i giornalisti fanno due domande e lui va in crisi? Dopo che gli abbiamo dato il livello B1 è una gatta da pelare», si preoccupavano gli esaminatori di Luis Suarez alla vigilia dell’arrivo del centravanti uruguaiano che doveva sostenere un esame di italiano per ottenere il Celi ma in realtà non ‘spiccicava’ una parola nella nostra lingua.

Quando Rocca disse: «Si immagina già a Torino»

Se le accuse venissero confermate, oltre alla truffa reale, c’è quella morale, nei confronti dei tifosi e dell’opinione pubblica. E alla luce degli atti di indagine assumono un significato diverso le parole di Lorenzo Rocca, uno degli indagati, che dopo l’esame, ai giornalisti – sportivi e non – desiderosi di saperne di più raccontò un colloquio che a questo punto è lecito immaginarsi del tutto inventato, o quasi. «Si è visto che il candidato si è impegnato», aveva detto l’esaminatore. Lo stessi che invece nelle intercettazioni ambientali è stato sentito dire: «Lo abbiamo instradato». Lo stesso che si preoccupava delle domande dei giornalisti in italiano a Suarez («Il mio timore è che va in crisi»), aveva giurato che il centravanti argentino «a livello d’ascolto non ha avuto alcun tipo di difficoltà, comprende bene la nostra lingua e nel parlato comunica, si fa capire sempre ed è chiaro. Per questo come commissione d’esame abbiamo rilasciato il certificato di livello B1 che è un livello intermedio di competenza linguistica». Guardacaso, il minimo indispensabile per ottenere il passaporto. Un colpo di coda di sincerità era arrivato nell’ammettere che «certamente il suo italiano migliorerà perché è un ragazzo sveglio e simpatico». Sempre Rocca aveva dichiarato che Suarez aveva «parlato molto della sua famiglia e dei tre figli ai quali è molto attaccato, dell’Uruguay e dei suoi progetti per il futuro». Come non si sa, visto che «Non spiccica ‘na parola».

