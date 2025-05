Lunedì 5 maggio, alle ore 10 nella sede di Confartigianato Edilizia a Perugia, l’onorevole Pino Bicchielli – coordinatore nazionale degli enti locali per Noi Moderati e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico – incontrerà i rappresentanti dell’associazione e alcuni esponenti del Collegio dei geometri della provincia di Perugia. Alle 11.30, a seguire, è previsto un incontro con il direttivo regionale di Noi Moderati, i commissari provinciali, comunali e gli iscritti, per un momento di confronto su strategie, obiettivi e linee programmatiche del movimento. Alle ore 12.30 si terrà la conferenza stampa durante la quale verranno presentate le riflessioni emerse e le prossime iniziative del partito sul territorio. Nel pomeriggio, l’onorevole Bicchielli proseguirà la visita incontrando i candidati sindaco sostenuti da Noi Moderati in Umbria: alle 14.30 per il Comune di Assisi, alle 16 per quello di Amelia. Durante la giornata, sono previsti anche incontri con i candidati di Noi Moderati impegnati nella tornata elettorale.