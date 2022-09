Non comunica da mesi gli ospiti della sua struttura ricettiva: denunciato

Per mesi non ha segnalato all’autorità di pubblica sicurezza gli ospiti della propria struttura ricettiva, ad Assisi. Un obbligo dettato dal Tulps e una ‘leggerezza’ che è costata una denuncia, da parte della polizia di Stato assisana, al titolare dell’attività.

I fatti

Gli agenti del commissariato assisano erano arrivata nei pressi della struttura ricettiva per sedare alcuni schiamazzi segnalati in un bar. Poi la loro attenzione si è concentrata proprio sull’attività alberghiera e, dopo aver effettuato un controllo sul portale ‘Alloggiati web’ per verificarne la regolarità, hanno constatato che il proprietario nell’ultimo periodo, non aveva trasmesso alcun nominativo degli ospiti. Insospettiti, i poliziotti hanno contattato il responsabile della struttura apprendendo da quest’ultimo che, a causa delle difficoltà di connessione con il portale, aveva omesso di trasmettere i nominativi delle persone ospitate negli ultimi mesi. Dopo aver rilevato che l’uomo non si era mai attivato per trovare una soluzione ai problemi di connessione, né aveva mai informato di tali difficoltà gli agenti del commissariato, i poliziotti lo hanno denunciato.

Cosa prevede la legge

La comunicazione dei nominativi degli alloggiati alla questura è necessaria sia ai fini della sicurezza nazionale, per consentire di rintracciare eventuali persone gravate da provvedimenti di rintraccio o latitanti, sia ai fini del rispetto della normativa fiscale, per evitare le locazioni in ‘nero’ che danneggiano la libera concorrenza.