Non ha l’assicurazione e sputa agli agenti che lo avevano controllato

In sella ad uno scooter a torso nudo, stava chiacchierando con due ragazze e gli agenti della polizia di Stato di Perugia si sono avvicinati per un controllo. Le due giovani sono risultate entrambe 21enni originarie del Portogallo mentre il ragazzo, un 25enne dell’Albania gravato da diversi precedenti per droga, furto e danneggiamento. All’esito delle verifiche, lo scooter è risultato privo di assicurazione e, messo di fronte al fatto compiuto, il 25enne ha iniziato a mostrarsi sempre più aggressivo con gli agenti, in un’escalation fatta di insulti, minacce e anche sputi. Da qui la necessità dell’intervento di un’altra pattuglia della Volante in ausilio: alla fine il ragazzo è stato condotto in questura e denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Contestata anche la violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 866 euro. Lo scooter, invece, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

