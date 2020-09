«Non mi hai fatto salire» e scoppia il caos alla fermata

Si è messo davanti all’autobus, impedendo la marcia del mezzo di servizio e costringendo il conducente a chiamare la polizia di Stato. Il fatto è accaduto venerdì sera – alle 21.30 circa – di fronte alla stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia.

Escalation

Il soggetto si è fatto notare proprio mentre il bus si stava fermando per far salire e scendere i passeggeri. Dapprima ha preso a pugni l’ingresso anteriore e poi ha iniziato ad inveire in modo sempre più minaccioso contro lo stesso conducente, ‘reo’ – secondo il soggetto – di non essersi fermato alla fermata precedente. A quel punto si è posto davanti al veicolo ostacolandone la ripartenza.

‘Placato’

La Volante della questura, giunta sul posto, ha identificato l’uomo – 27enne della Liberia – tutt’altro che pacioso e pronto a ribadire la propria rabbia anche agli operatori di polizia. A fatica quest’ultimi lo hanno riportato alla calma, evitando il peggio, e, infine, lo hanno denuciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.