Non paga il taxi, 53enne denunciata

Ha chiesto di essere accompagnata in taxi da Assisi fino alla stazione di Bastia Umbra. Bene. Peccato che non abbia voluto pagare la corsa: una 53enne italiana è stata denunciata dalla polizia di Stato per insolvenza fraudolenta.

Il problema

Il fatto è accaduto a luglio e l’individuazione è avvenuta solo di recente perché la 53enne è stata riconosciuta dal tassista mentre stava provando a pagare nei giorni scorsi con una carta di debito. Per evitare il bis, questa volta l’uomo ha allertato le forze dell’ordine: la donna ha tentato di guadagnare tempo ma non gli è servito a nulla. A suo carico c’erano già precedenti per insolvenza fraudolenta. A questo punto il tassista è andato nel commissariato di Assisi e ha sporto denuncia.