Non rientra in carcere dopo il permesso premio: era a casa con una donna. Arrestato

Aveva potuto usufruire di un permesso premio – 4 giorni da trascorrere a Milano con i propri familiari – ma al termine non è rientrato nel carcere di Perugia Capanne. Così è scattata l’indagine che lo scorso 14 luglio ha portato al rintraccio e all’arresto dell’uomo, di nazionalità ucraina, per il reato di evasione. Si trovava in località Peschiera Borromeo (Milano): gli agenti della polizia Penitenziaria di Perugia, con la collaborazione del Nucleo investigativo regionale Toscana-Umbria, lo hanno individuato in un’abitazione insieme ad una donna, connazionale. Il cittadino ucraino stava scontando a Perugia una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per furto e ricettazione. A seguito del blitz della Penitenziaria nella casa individuata grazie alle indagini – in campo anche il Nucleo investigativo Lombardia -, l’uomo è stato tradotto nel carcere di San Vittore-Milano per scontare un residuo di pena di un anno e cinque mesi, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento.

