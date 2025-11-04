Non si è fermato all’alt della polizia di Stato e, anzi, è andato in fuga a tutta velocità per le vie della città. Il fatto è accaduto domenica a Perugia e ha portato alla denuncia di un 32enne per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo stava transitando a forte velocità lungo viale Soriano. «Dopo essersi messi all’inseguimento dell’auto, nonostante l’intimazione a fermarsi, il conducente ha accelerato sfrecciando ad alta velocità lungo le vie cittadine e in prossimità di un esercizio di pubblico spettacolo, mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini presenti», spiega la questura.

Il 32enne è stato poi bloccato dopo un lungo inseguimento: «I poliziotti hanno anche provato a sbarrare la strada con una volante in ausilio, rischiando di essere speronati». L’uomo era verosimilmente alterato dall’uso di sostanze stupefacenti e gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti. Dopodiché è scattata la denuncia. La polizia gli ha anche ritirato in via cautelare le armi detenute.