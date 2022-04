Non trova la figlia e chiama la polizia: era al piano superiore

Ha chiamato il 113 nel panico, perchè quando stava preparando la cena – erano le 19 circa – si è reso conto che la figlia di un anno e mezzo non era più in casa. Alla polizia ha spiegato di aver controllato anche le scale dell’abitazione, senza alcun risultato. Per questo la Volante della questura di Perugia si è portata sul posto e dalla sala operativa, oltre a tranquillizzare il genitore, gli agenti hanno suggerito di controllare meglio negli spazi domestici, visto che una bimba così piccola difficilmente si sarebbe potuta allontanare chissà di quanto. E infatti poco dopo il papà ha richiamato la polizia, spiegando di aver trovato la figlia seduta sul pianerottolo del piano superiore. La paura si è così trasformata in un sospiro di sollievo.

