Non trova più moglie e figlio e chiede aiuto al 113: erano in ospedale

Intervento notturno degli agenti del commissariato di Città di Castello, presso un bar cittadino, dove un cittadino straniero si era mostrato molto preoccupato per le sorti della moglie e del figlio. In un italiano stentato, dopo essersi un po’ calmato, ha spiegato di non avere più notizie di loro da diverse ore, ovvero dal pomeriggio stesso. Per questo i poliziotti lo hanno identificato, raccogliendo gli elementi utili ad avviare le ricerche. Nel giro di poco gli agenti sono riusciti a localizzare la donna, insieme al figlio, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello dove si era portata a causa di un malore accusato durante una passeggiata. L’uomo ha potuto così riabbracciare i propri cari.

