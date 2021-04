Nonna Nella star dei social fra specialità e impegno civico

di F.L.

Quasi 10 mila follower guadagnati su Instagram in meno di tre mesi, addirittura più di 280 mila su Tik Tok. E poi una pioggia di like – sempre a migliaia – ai video pubblicati, anche grazie a tag e condivisioni da parte di veri e propri big dei social, come Chiara Ferragni e il sito web di cucina GialloZafferano. Sta diventando una ‘star’ del web ‘nonna Nella’, una simpatica signora di Perugia sempre più virale a colpi di ricette della tradizione umbra e non solo.

Tra tradizione e modernità

Ci sono i video in cui prepara la torta al testo, gli strufoli e le tagliatelle, ma nei profili di nonna Nella sono soprattutto i dolci – quelli che strizzano l’occhio ai gusti dei più giovani – a farla da padrone. Tanto che il suo tiramisù alle fragole è finito sul profilo Tik Tok di GialloZafferano. Ma è stata una torta arcobaleno ‘contro l’omofobia’ a decretarne il successo: ad un follower che le aveva chiesto la sua opinione in merito al tema dell’omosessualità ha risposto preparando un dolce al cioccolato ricoperto di tanti cioccolatini colorati. «Volevo dire a tutti che non scegliamo noi chi amare. Succede e basta» le parole della nonna in sottofondo, in chiaro accento perugino. «Quindi per favore basta con insulti e cattiverie. Vivete la vostra vita e lasciatela vivere agli altri». Il video ha superato le 3 milioni di visualizzazioni, ma i ‘messaggi’ di nonna Nella non sono finiti qui, visto che, sempre attraverso le sue ricette, si è espressa anche su altri temi di attualità come catcalling e razzismo.

Ha commosso anche la Ferragni

Prima ancora nonna Nella aveva attirato l’attenzione anche di Chiara Ferragni, che ha risposto alle stories in cui la signora perugina ha reinterpretato a modo suo le uova di Pasqua prodotte dalla influencer italiana più famosa al mondo. E c’è pure chi afferma di seguirla dall’Argentina. Regista dello sbarco ‘over’ sui social la nipote Elena, che gestisce i profili e gira i video. Con il suo contributo – senza dimenticare i suoi ‘regni’, la cucina e l’orto – piano piano nonna Nella racconta sempre più un po’ di sé. Come le foto scattate al momento della vaccinazione anti-Covid, ricevuta martedì. Perché in fondo, di questi tempi, il vero pericolo ‘virale’ è soltanto uno.