Norcia, Cascia e Preci, disagi per la neve: guai per l’energia elettrica

Tanti i disagi creati dalle nevicate odierne in Umbria. Non solo per la viabilità: a Preci, Cascia e Norcia «migliaia di utenze sono purtroppo senza energia elettrica». A dare il quadro della situazione è il sindaco del comune nursino, Nicola Alemanno: «Le squadre Enel sono al lavoro dal pomeriggio ma i tratti di linea interessati hanno subito gravi danni; un primo guasto è stato riparato. Il lavoro proseguirà tutta la notte e si sta tentando di attivare alcuni gruppi elettrogeni. Per la zona di Cortigno, Forsivo, Legogne, Biselli la situazione è più complessa e si spera di poter ridare corrente già durante la notte», conclude il primo cittadino».

PROBLEMI IN UMBRIA A CAUSA DELLE NEVICATE