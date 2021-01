Neve, alberi caduti e problemi martedì sulle strade umbre

Rallentamenti, automobilisti in difficoltà nel procedere, alberi caduti e viabilità inevitabilmente in affanno, in particolar modo lungo la Valnerina. Giornata complicata dal punto di vista meteorologico in Umbria a causa della costante nevicata che ha interessato gran parte del territorio regionale: l’Anas, in tal senso, ha emesso nel pomeriggio ‘codice rosso’ riguardante il tratto tra Strettura e Spoleto. Non è l’unico punto che ha visto numerosi interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Spazzaneve e spargisale



Lungo la Flaminia si transita con catene montate o pneumatici invernali in corrispondenza del valico della Somma. Rallentamenti anche sull’area appenninica e le strade ‘delle Tre Valli’, Ss209 ‘Valnerina’, Ss77var ‘della Val di Chienti’ Ss320 di Cascia e Ss471 di Leonessa. Qui mezzi e personale Anas stanno operando sulla rete stradale di competenza per garantire la transitabilità in sicurezza nei tratti interessati dalle nevicate in corso. Precipitazioni anche nella zona di Colfiorito.

Piediluco e Terni-Rieti



Nella frazione ternana la circolazione è stata ripristinata dopo alcune ore di isolamento a causa di alberi e rami – ad aiutare vigili del fuoco e polizia di Stato anche un agricoltore residente in zona – caduti lungo la carreggiata. La neve non è mancata nemmeno a Marmore. Imbiancata anche la Terni-Rieti con circolazione rallentata.

Cascia e Norcia

Vigili del fuoco in azione anche a Norcia e Spoleto sia per la nevicata che per piante pericolanti. A Cascia invece c’è stato un intervento per liberare un tratto di strada dalla neve e, in questo modo, portare un gruppo elettrogeno – in collaborazione con il sindaco Mario De Carolis e la Protezione civile – in un modulo abitativo dove vive una famiglia.

