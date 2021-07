Tamponamento con ferito nel primo pomeriggio di venerdì – poco dopo le 15 – a Norcia per un impatto tra due auto lungo la SS685. Altrettante le persone coinvolte: una è stata portata in ospedale dagli operatori sanitari per gli accertamenti del caso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

