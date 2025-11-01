Un giorno di festa e di emozione per Norcia e per l’intera Umbria. Dopo anni di attesa, venerdì la basilica di San Benedetto è tornata a splendere e ad accogliere i fedeli con una solenne cerimonia di riapertura e riconsacrazione.

In piazza San Benedetto, tra applausi, canti e commozione, sono arrivati i messaggi del Papa, della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Camera Lorenzo Fontana: parole di fede, gratitudine e speranza che hanno accompagnato la rinascita del simbolo spirituale e culturale della città. Un evento che segna il ritorno alla vita del cuore di Norcia, nove anni dopo il sisma del 2016.

LE FOTO DI EZIO CAIROLI