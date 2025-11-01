Un giorno di festa e di emozione per Norcia e per l’intera Umbria. Dopo anni di attesa, venerdì la basilica di San Benedetto è tornata a splendere e ad accogliere i fedeli con una solenne cerimonia di riapertura e riconsacrazione.
In piazza San Benedetto, tra applausi, canti e commozione, sono arrivati i messaggi del Papa, della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Camera Lorenzo Fontana: parole di fede, gratitudine e speranza che hanno accompagnato la rinascita del simbolo spirituale e culturale della città. Un evento che segna il ritorno alla vita del cuore di Norcia, nove anni dopo il sisma del 2016.
Rinascita dalle macerie. Norcia riabbraccia la basilica di San Benedetto