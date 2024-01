Norcia, rapina all’ufficio postale con pistola giocattolo: arrestato l’autore

Un’operazione lampo che ha consentito di arrestare in flagranza di reato un uomo, resosi responsabile poco prima di una rapina a mano armata all’ufficio postale di Norcia. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13.

Il blitz

L’autore si è mosso con passamontagna e pistola giocattolo priva di tappo color rosso, riuscendo a prendere oltre 1.200 euro in contanti. In ufficio c’erano clienti, il direttore e gli operatori. L’uomo è poi fuggito a piedi per le vie del centro storico e alcuni dipendenti che lo hanno inseguito sono riusciti a fornire indicazioni ai carabinieri sul luogo dove si era rifugiato. A stretto giro l’Arma – nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e comando stazione – lo ha individuato e bloccato: si trattava di un 57enne del luogo, già noto. Ora si trova agli arresti domiciliari.