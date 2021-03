Novità in casa Sii: c’è il nuovo logo

Novità in casa del Servizio idrico integrato. In occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ è stato lanciato il nuovo logo con tanto di taglio del nastro alla presenza del presidente Carlo Orsini, dell’amministratrice delegata Sii Tiziana Buonfiglio, del Ceo del gruppo Acea Giovanni Papaleo e del sindaco di Terni Leonardo Latini.

Il cambiamento

Orsini sottolinea che «i punti cardine che hanno ispirato il nuovo logo ed il nuovo payoff del Servizio idrico integrato sono sostenibilità, connessione al futuro e comunicazione trasparente con i clienti. Il cambiamento in atto si è voluto tramutare anche in simbolo grafico d’impatto per spiegare attraverso la nuova immagine un’identità diversa che mette l’acqua al primo posto, guardando al futuro con nuovi progetti di sostenibilità. Con un’attenzione particolare ai clienti che saranno protagonisti della comunicazione a loro dedicata per renderli partecipi in maniera trasparente di tutto il mondo Sii». Il logo ed il payoff sono stati realizzati da un gruppo di lavoro e con Acea Communication, agenzia di comunicazione interna ad Acea, società che ha finanziato il restyling. «Nella progettazione e sviluppo del nuovo logo – il commento della Buonfiglio – il payoff è cambiato da ‘l’acqua, il nostro mestiere’ a ‘l’acqua, il nostro valore’. I tre soci operatori, Asm, Aman e Umbriadue, che mi piace personalmente associare alle tre gocce d’acqua del logo, sono sempre più compatti nel percorso di tutela della risorsa idrica per le generazioni future. Il Servizio idrico integrato si sta trasformando e il cambio del logo rappresenta un segno importante nel progetto di cambiamento, è essenzialmente l’immagine visiva della nostra trasformazione in atto. Di questo voglio ringraziare non solo tutto il personale per il contributo importante e i componenti del Consiglio di amministrazione per la sensibilità dimostrata, ma anche Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del Gruppo Acea, che si è fatto concretamente promotore, con diffusione di specifico know how, di questa cultura di uso sostenibile della risorsa acqua».

Il significato

L’obiettivo – mette in evidenza il Sii – è quello di «offrire un prodotto di comunicazione che possa essere un valido strumento per il miglioramento del posizionamento del brand, il potenziamento della reputazione anche attraverso la valorizzazione degli indicatori di qualità e la riconducibilità all’universo valoriale acqua e territorio. Nel nuovo logo gli elementi caratterizzanti sono tre gocce d’acqua che si sollevano dal suolo, per indicare il legame con il territorio e che insieme all’acronimo e al logotipo formano un gruppo armonico e coeso. La sfumatura di ogni goccia, va gradualmente schiarendosi per rappresentare dinamicità e innovazione di uno sguardo rivolto sempre al futuro. L’acronimo Sii è tagliato in basso per dare l’idea che nasca dal logotipo, uscendo dal basso così come le gocce si elevano dal basso verso l’alto. Questo per far risaltare la vicinanza al territorio e all’acqua».