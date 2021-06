Nuoto, CLT Terni sul podio ai regionali di Città di Castello

Nuoto ternano in grande luce ai campionati regionali esordienti A andati in scena nel weekend a Città di Castello. Per i giovanissimi del Circolo Lavoratori Terni c’è il secondo posto complessivo alle spalle di un’altra realtà di Terni, Stadium, mentre sul terzino gradino del podio c’è la Libertas Perugia.

La normalità e le medaglie

Un evento che ha consentito ai nuotatori di tornare ad una normalità che mancava da mesi. A guidarli nella manifestazione di Città di Castello i tecnici Cristiano Tattini e Manuela Zito: Filippo Perotti ha conquistato l’oro nei 200 dorso, l’argento nei 100 dorso e nei 400 misti, più il bronzo nei 200 misti; per Andrea Viali c’è l’argento nei 200 rana e il bronzo nei 100 rana, infine il secondo posto di Tommaso Diluvio nei 200 farfalla. A completare il gruppo gialloblù Alessandro Nevi, Edoardo Meneghinotto, Gabriele Crispoldi, Francesco Giacchini, Nicolò Cappanera, Tommaso Borghetti, Matteo Trentanni, Riccardo Pelini, Ludovico Maggi, Lorenzo Stroppa, Viola Ascione, Rebecca Catinelli, Teresa Lilli, Sveva Pierotti, Sofia Venti, Giorgia Meneghinotto, Giorgia Ratini Silvi, Francesca Ferraro e Rachele Vaccari.