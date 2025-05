Ancora soddisfazioni per la Tonic Nuoto Terni e per i suoi atleti che nel weekend del 23-25 maggio hanno gareggiato al 32° ‘Meeting Città di Empoli’, ospitato al centro federale ‘Camalich’ di Livorno e riservato ad Esordienti A e Categoria. Un evento prestigioso che ha visto il team di via del Centenario classificarsi al terzo posto generale fra le società. Un risultato che, oltre a dare una bella spinta di entusiasmo per il futuro, assume una valenza ancora maggiore se si considera che i nuotatori ‘orange’ erano tutti Esordienti A. Davanti alla Tonic, due società storiche e blasonate come la Rari Nantes Florentia e la H. Sport di Firenze.

Sempre nello stesso fine settimana si sono tenuti a Perugia i campionati regionali Esordienti B, dove i piccoli atleti della Tonic hanno ben figurato piazzandosi al quarto posto della classifica generale, a pochi punti dal podio. Per la società ‘orange’ erano presenti in nove: Matilde Provaroni, Gaia Bonifazi, Ludovica Celi, Angelica Conti, Stella Nobili, Niccolò Pezza, Giorgio Carnevali, Samuele Palombi e Gabriele Felici. «Siamo molto fieri dei risultati ottenuti in quest’ultimo weekend – dicono dalla società ternana -, tutto questo ci ripaga degli sforzi fatti per essere arrivati fin qui».