Nuoto sincronizzato: la 13enne Sophia Conti di Terni alle selezioni per la squadra nazionale

La 13enne ternana Sophia Conti, atleta di nuoto sincronizzato, è tra le circa 20 nuotatrici italiane a partecipare – dal 25 al 28 novembre a Savona – alla selezione per la squadra nazionale categoria ‘ragazze’. «Sophia si è avvicinata al mondo del nuoto sincronizzato – racconta la mamma Mariarosaria – all’età di 6 anni con la società Italica a Terni. Circa un anno dopo ha iniziato ad allenarsi a Roma con la società Aurelia nuoto: da quel momento ogni giorno, dopo scuola, la accompagniamo a Roma per gli allenamenti e la sera torniamo a Terni. La nazionale di nuoto sincronizzato categoria ‘ragazze’ ha individuato le migliori 2009 e 2010 in base ai punteggi ottenuti ai campionati dello scorso anno e le ha invitate al collegiale di Savona per formare la nazionale di categoria. In Umbria Sophia forse è la prima e unica a raggiungere un livello del genere, una soddisfazione grande che la ripaga di tutti i sacrifici, seppur con passione e amore, fatti in questi anni».

