«Come presidente della Provincia di Terni resto stupito nel venire a conoscenza di una riunione che si terrà a Perugia, guidata dall’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, sul tema degli ospedali nella provincia di Terni, prima opera il nuovo ospedale Narni-Amelia». Così Stefano Bandecchi che sulla questione aggiunge: «La Provincia non ha ricevuto alcun invito, né per i propri tecnici, né per la parte politica».

«Di tale fatto – prosegue Bandecchi – resto allibito ed ho fatto partire una lettera proprio all’indirizzo della Regione che è il primo passo volto ad impedire che la prima costruzione di un ospedale nella nostra provincia sia quella riguardante Narni-Amelia. Ben venga, questa struttura – dichiara il presidente della Provincia – se però prima si sarà costruito il nuovo ospedale di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di aver buttato soldi dei cittadini per tutti quei lavori di aggiustamento e miglioramento di nuovi reparti, realizzati con fatica e con un investimento di 60 milioni già spesi che quindi potranno essere messi in sinergia con il nuovo ospedale di Terni».

«L’ospedale di Narni-Amelia – incalza Stefano Bandecchi – non sarà il primo, per motivi di strade provinciali e comunali non idonee al facile raggiungimento della struttura che comunque avrà pochissimi posti letto, poco più di 140, limitazioni per le sale operatorie e difficoltà di raggiungimento per le 220 mila persone che abitano nel territorio provinciale. Non dimentichiamo mai poi che ben 107 mila di queste risiedono nel comune di Terni, città certamente meglio collegata rispetto a Narni-Amelia. La grave scorrettezza che la giunta regionale continua a commettere nei confronti delle istituzioni ternane ha superato ogni limite ed è un fatto inaspettato da una giunta che ha basato tutto sulle priorità sanitarie e sull’efficienza dell’ospedale ternano. L’ospedale di Narni-Amelia sarà quindi costruito solo dopo quello principale che deve essere Terni e con fondi pubblici, non con quelli di Inail che non deve fungere da banca e non ci deve ammazzare con i suoi interessi enormi e fuori mercato». In conclusione Bandecchi osserva, in riferimento alla giunta regionale e alla presidente Stefania Proietti, «che il rispetto istituzionale è fondamentale per garantire che la democrazia non venga turbata da atteggiamenti fascio-comunisti poco rispettosi delle istituzioni tutte».

ARTICOLI CORRELATI