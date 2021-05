Nuovo ospedale Terni: «Insostenibile. Non c’è trasparenza»

di Thomas De Luca

consigliere regionale M5S

Il progetto del nuovo ospedale di Terni presentato alla presidente Tesei e all’assessore Coletto è politicamente insostenibile. Totale assenza di trasparenza e chiarezza, un vedo e non vedo che lascia intendere l’ennesima formula di project financing in cui il rischio d’impresa è totalmente sulla pelle del cittadino ed i profitti nelle tasche del privato.

IL PROGETTO PER IL NUOVO OSPEDALE

Dal ‘global service’ delle cooperative al ‘monopolio service’, trasformando il Santa Maria nel primo ospedale privatizzato della regione. In merito a mensa, pulizie, manutenzione, gestione dei parcheggi multipiano, appalti e subappalti saranno affidati in base a procedure ad evidenza pubblica oppure a trattativa privata degli investitori?

In tutto il territorio umbro sono stati costruiti nuovi ospedali quasi contemporaneamente con risorse regionali ed imponenti investimenti pubblici: Silvestrini, Branca, Pantalla, Castello, Foligno. Nessuno si è mai sognato di mettere in dialettica questi progetti, contrapponendo l’uno all’altro. Oggi, che è il turno di Terni, si tirano fuori formule a dir poco ambigue e che non danno certezza.

Destano molte perplessità i costi dichiarati per una struttura di alta specialità con le caratteristiche e le dotazioni descritte. Il progetto si basa infatti su risorse che non sono all’interno del Pnrr. Niente del Recovery Fund arriverà a Terni, questo è l’elemento di partenza su cui riflettere. Questo progetto è la prova dell’inconsistenza del documento presentato dalla governatrice Tesei che senza confronto con le parti sociali, politiche e imprenditoriali della regione, ha assunto su di sè tutta la responsabilità di una partita che per l’Umbria significa oltre tre miliardi di euro.

Adesso chiudete gli occhi e immaginate cosa sarebbe potuto accadere se al posto di Tesei-Latini ci fossero stati Marini-Di Girolamo a fare questa proposta in queste modalità. Parafrasando lo scrittore Jeff Sparrow, l’unico dato certo è che tutto ciò che di nefasto temevamo potesse accadere con la precedente gestione, sta diventando realtà con la Lega.